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Одноклубника Неймара пырнули ножом

Андрей Трофимов
2 января, 12:03
23-летний французский гандболист ПСЖ Элоим Пранди стал жертвой нападения на Новый год

Элоим Пранди / Фото: Instagram

Инцидент произошел в Париже. По данным L'Equipe, Элоим Пранди получил ножевые ранения в грудь, рядом с легкими и селезенкой.

В данный момент игрок находится под наблюдением врачей в больнице.

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Благо его состояние не вызывает беспокойства. Парижская полиция начала расследование по данному делу.

ПСЖ выразил возмущение по поводу инцидента, а также поддержку Элоиму и его родственникам.

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Отметим, что Элоим Пранди празднует свой день рождения тогда же, когда и Украина – 24 августа.

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Он является победителем молодежного чемпионата мира по гандболу, а также юношеского чемпионата Европы. В составе ПСЖ выиграл чемпионат и Кубок Франции в 2021 году.

Ранее мы писали, что жертвой грабителей стал одноклубник Зинченко по Манчестер Сити. Португальца Жоау Канселу лишили украшений, разбив при этом ему голову.