Разбили голову и забрали украшения: одноклубник Зинченко пострадал от воров

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу стал жертвой грабителей. Инцидент произошел прямо перед Новым годом, так что 2022-й португалец будет встречать с синяками на лице

Жоау Канселу пострадал от грабителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Четверо неизвестных проникли в дом футболиста. Канселу пытался дать им отпор, но при этом сам пострадал.

Он разместил фото в Instagram, на котором видно, что у него над глазом небольшое рассечение.

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"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот, что происходит, когда оказываешь сопротивление. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо вот в таком состоянии. Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда", – цитирует Канселу ua-football.com.

Кстати, ранее мы писали, что Гвардиола обозвал капитана сборной Украины плохим игроком. Главный тренер Манчестер Сити назвал оборону слабым звеном в своей команде и считает Александра Зинченко слабым защитником.