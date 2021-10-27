27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Одним абзацом. Чи залишиться Україна без прапора та гімну, як Росія?

Андрій Трофімов
27 жовтня, 10:57
Всесвітня антидопінгова агенція висунула серйозні звинувачення проти України, санкції точно будуть

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

Операцію Геркулес завершено. Зібрано докази, що Україна проводила махінації з допінгом із 2012 року. Також були підтасовки перед Іграми-2020 у Токіо. У цьому причетний Національний антидопінговий центр, який заздалегідь попереджав спортсменів про складання тестів. Це категорично заборонено правилами WADA. За махінації з допінгом Росія розплачується тим, що виступає на Олімпіадах без прапора та гімну. Ми також втратимо державні символи? На цей момент ні. Україна проводила маніпуляції на рівні антидопінгової агенції, у Росії це все відбувалося під кураторством перших осіб держави. Але WADA продовжить своє розслідування і що ще накопає проти України важко прогнозувати...