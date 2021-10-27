Одним абзацом. Чи залишиться Україна без прапора та гімну, як Росія?

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

Операцію Геркулес завершено. Зібрано докази, що Україна проводила махінації з допінгом із 2012 року. Також були підтасовки перед Іграми-2020 у Токіо. У цьому причетний Національний антидопінговий центр, який заздалегідь попереджав спортсменів про складання тестів. Це категорично заборонено правилами WADA. За махінації з допінгом Росія розплачується тим, що виступає на Олімпіадах без прапора та гімну. Ми також втратимо державні символи? На цей момент ні. Україна проводила маніпуляції на рівні антидопінгової агенції, у Росії це все відбувалося під кураторством перших осіб держави. Але WADA продовжить своє розслідування і що ще накопає проти України важко прогнозувати...