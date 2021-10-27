27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
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Одним абзацем. Останется ли Украина без флага и гимна, как Россия?

Андрей Трофимов
27 октября, 10:57
Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло серьезные обвинения против Украины, санкции точно будут

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Операция Геркулес завершена. Собраны доказательства, что Украина проводила махинации с допингом с 2012 года. Также были подтасовки перед Играми-2020 в Токио. В этом замешан Национальный антидопинговый центр, который заранее предупреждал спортсменов о сдаче тестов. Это категорически запрещено правилами WADA. За махинации с допингом Россия расплачивается тем, что выступает на Олимпиадах без флага и гимна. Мы тоже потеряем государственные символы? На данный момент нет. Украина проводила манипуляции на уровне антидопингового агентства, в России это все происходило под кураторством первых лиц государства. Но WADA продолжит свое расследование и что еще накопает против Украины трудно прогнозировать...