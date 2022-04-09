Одні руїни. Берінчик показав наслідки "російського миру" у Тростянці

Денис Берінчик шокований руйнуваннями Тростянця / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Український боксер Денис Берінчик із перших днів захищає свою батьківщину від російських фашистів. Під час облоги Києва український спортсмен вступив у тероборону свого району ДВРЗ і взяв у руки автомат.

А зараз уславлений боксер разом із волонтерами допомагає із забезпеченням українських військових та сил територіальної оборони. В одній із своїх поїздок Берінчик побував у звільненому від рашистів Тростянці Сумської області.

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В своєму Instagram Денис опублікував наслідки "російського миру". Центр українського міста весь у руїнах та завалений технікою окупантів.

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Раніше ми розповідали, як Берінчик висловив повагу до всіх, хто з перших днів захищає країну. Окрім цього, український володар титулу WBO International у легкій вазі нагадав усім, що його рідний Луганськ – це територія України.