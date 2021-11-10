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Один із богів буде геєм: український футболіст розніс у пух і прах фільм "Вічні"

Андрій Трофімов
10 листопада, 23:19
Дмитро Хльобас сходив до кінотеатру подивитися фільм, заснований на коміксах Marvel, і був шокований побаченим

Дмитру Хльобасу не сподобалися "Вічні"

Український нападник клубу Ордабаси (Казахстан) Дмитро Хльобас розкритикував новий фільм "Вічні" через гомосексуальні сцени.

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"Фільм "Вічні" – не рекомендую йти. Один із богів (вічних) буде геєм, і вони цілуватимуться у кадрі.

Шок. Гомосятина лізе з усіх щілин. Заберіть дітей від екранів. Якби я знав", – написав Хльобас.

"Вічні" – американський фільм, заснований на коміксах Marvel. Він вийшов у прокат в Україні 4 листопада 2021 року.

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