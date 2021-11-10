Один из богов будет геем: украинский футболист разнес в пух и прах фильм "Вечные"

Дмитрию Хлебасу не понравились "Вечные"
Украинский нападающий клуба Ордабасы (Казахстан) Дмитрий Хлебас подверг критике новый фильм "Вечные" из-за гомосексуальных сцен.
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"Фильм "Вечные" – не рекомендую идти. Один из богов (вечных) будет геем, и они будут целоваться в кадре.
Шок. Гомосятина лезет изо всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал", – написал Хлебас.
"Вечные" – американский фильм, основанный на комиксах Marvel. Он вышел в прокат в Украине 4 ноября 2021 года.
Ранее мы писали, что игрок сборной Украины оказался гомофобом: "Как можно молчать, когда дети смотрят".
Хотя звезды мирового футбола поддержали австралийского игрока Джошуа Кавалло, который совершил каминг-аут.