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Один из богов будет геем: украинский футболист разнес в пух и прах фильм "Вечные"

Андрей Трофимов
10 ноября, 23:19
Дмитрий Хлебас сходил в кинотеатр посмотреть фильм, основанный на комиксах Marvel, и был шокирован увиденным

Дмитрию Хлебасу не понравились "Вечные"

Украинский нападающий клуба Ордабасы (Казахстан) Дмитрий Хлебас подверг критике новый фильм "Вечные" из-за гомосексуальных сцен.

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"Фильм "Вечные" – не рекомендую идти. Один из богов (вечных) будет геем, и они будут целоваться в кадре.

Шок. Гомосятина лезет изо всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал", – написал Хлебас.

"Вечные" – американский фильм, основанный на комиксах Marvel. Он вышел в прокат в Украине 4 ноября 2021 года.

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Ранее мы писали, что игрок сборной Украины оказался гомофобом: "Как можно молчать, когда дети смотрят".

Хотя звезды мирового футбола поддержали австралийского игрока Джошуа Кавалло, который совершил каминг-аут.