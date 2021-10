Перший у професійному футболі: гравець молодіжної збірної Австралії зробив камінг-аут

У твіттері австралійського клубу з'явилося відео 21-річного Кавалло, в якому той зізнався, що провадив подвійне життя і приховував те, ким він є.

Гравець молодіжної збірної Австралії зізнався, що відчував сором через те, що не міг грати у футбол і бути геєм.

.@aleaguemens and @AdelaideUnited's @JoshuaCavallo has made history by becoming the world's only current male footballer to be openly gay. Josh spoke to @BickmoreCarrie about his decision to come out. pic.twitter.com/BRp9yuSSSf