Перший у професійному футболі: гравець молодіжної збірної Австралії зробив камінг-аут

Півзахисник Аделаїди Юнайтед Джош Кавалло зробив камінг-аут, ставши першим професійним футболістом, який повідомив про нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Джош Кавалло / Фото: Instagram

У твіттері австралійського клубу з'явилося відео 21-річного Кавалло, в якому той зізнався, що провадив подвійне життя і приховував те, ким він є.

Читайте також: Тілоохоронці влаштували скандал перед гонкою Формули-1 через сексуальну репершу

Реклама

Гравець молодіжної збірної Австралії зізнався, що відчував сором через те, що не міг грати у футбол і бути геєм.

"Я думав, що люди думатимуть про мене по-іншому, коли дізнаються, вони почнуть ставитись до мене по-іншому, вони почнуть говорити про мене погані речі чи висміювати мене. Але це не так, принаймні ви отримуєте ще більше поваги від людей. Реакція та підтримка, які я отримав, величезні, це змушує мене задуматися, чому я так довго ніс цей тягар?" – сказав Кавалло.

.@aleaguemens and @AdelaideUnited's @JoshuaCavallo has made history by becoming the world's only current male footballer to be openly gay. Josh spoke to @BickmoreCarrie about his decision to come out. pic.twitter.com/BRp9yuSSSf — The Project (@theprojecttv) October 27, 2021

Відео в соціальних мережах Аделаїди супроводжувалося заявою Кавалло, яка, як він сподівається, може надихнути інших футболістів-геїв зробити камінг-аут та бути самими собою.

Реклама

Зазначимо, що підтримку гравцю висловили головний тренер Аделаїди Юнайтед, нападник Атлетіко Антуан Грізманн та ексгравець збірної України Євген Левченко.