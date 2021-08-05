Срібна гордість України! Море гарячих фото Анжеліки Терлюгі

Найкрутіші знімки 29-річної красуні-каратистки, яка сьогодні здобула для України третє срібло на літніх Олімпійських іграх-2020 на Токіо

Анжеліка Терлюга принесла Україні бронзу на Олімпійських іграх в Токіо / Фото: Instagram Анжеліки Терлюги

Сьогодні відбувся олімпійський турнір з карате в категорії до 55 кг. Поєдинки подарували Україні ще одну нагороду. Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль.

Уродженка Одеси вражає своєю красою і є однією з найгарячіших дівчат в українському спорті. Чим же підкорила Анжеліка своїх шанувальників?

Терлюга займається карате з семи років, хоча своїми захопленнями вона називає йогу і шопінг. У минулому році спортсменка розлучилася з німецьким каратистом Ноа Бічем. Найбільша мрія – стати хорошою дружиною і мамою.

Довести перше у дівчини скоро буде можливість. Навесні цього року 29-річна каратистка оголосила про заручини. Обранцем Терлюги став український тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате Володимир Зарецький.

До слова, є у Анжеліки й VIP-знайомства. Напередодні Олімпійських ігор каратистка зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським, який звернувся із настановою наших спортсменів на успіх.

Що стосується спорту, дівчина займає перше місце у світовому рейтингу карате WKF у вазі до 55 кг. Оскільки карате перші увійшло в програму Олімпіади в Токіо, Анжеліка стала першою нашою представницею в цьому виді спорту.

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Головні досягнення Терлюги:

срібна медаль Олімпійських ігор в Токіо-2020 (особисте куміте)

чемпіон Європи (особисте куміте) 2018

чемпіон Європи (командне куміте) 2017, 2019

власник титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019

чемпіон Європи серед студентів 2011

Орден Княгині Ольги III ступеня

Переможець турнірів серії "Карате 1 Прем'єр-Ліга":

Кобург (2015) Роттердам (2017) Лейпциг (2017) Берлін (2018) Париж (2019) Рабат (2019) Шанхай (2019) Токіо (2019) Москва (2019) Дубай (2020)

Переможець турнірів серії "Карате 1 Серія А":

Зальцбург (2017) Окінава (2017) Сантьяго (2018) Шанхай (2018) Сантьяго (2020)