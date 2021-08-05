Серебряная гордость Украины! Море горячих фото Анжелики Терлюги

Анжелика Терлюга принесла Украине бронзу на Олимпийских играх в Токио / Фото: Instagram Анжелики Терлюги
Сегодня состоялся олимпийский турнир по карате в категории до 55 кг. Поединки подарили Украине еще одну награду. Анжелика Терлюга добыла серебряную медаль.
Уроженка Одессы поражает своей красотой и является одной из самых горячих девушек в украинском спорте. Чем же покорила Анжелика своих поклонников?
Терлюга занимается карате с семи лет, хотя своими увлечениями она называет йогу и шопинг. В прошлом году спортсменка рассталась с немецким каратистом Ноа Бичем. Самая большая мечта – стать хорошей женой и мамой.
Доказать первое у девушки скоро будет возможность. Весной этого года 29-летняя каратистка объявила о помолвке. Избранником Терлюги стал украинский тренер и мастер спорта международного класса по карате Владимир Зарецкий.
К слову, есть у Анжелики и VIP-знакомства. Накануне Олимпийских игр каратистка встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который напутствовал наших спортсменов на успех.
Что касается спорта, девушка занимает первое место в мировом рейтинге карате WKF в весе до 55 кг. Поскольку карате впервые вошло в программу Олимпиады в Токио, Анжелика стала первой нашей представительницей в этом виде спорта.
Главные достижения Терлюги:
- серебряная медаль Олимпийских игр в Токио-2020 (личное кумитэ)
- чемпион Европы (личное кумитэ) 2018
- чемпион Европы (командное кумитэ) 2017, 2019
- владелец титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019
- чемпион Европы среди студентов 2011
- Орден Княгини Ольги III степени
Победитель турниров серии "Карате 1 Премьер-Лига":
- Кобург (2015)
- Роттердам (2017)
- Лейпциг (2017)
- Берлин (2018)
- Париж (2019)
- Рабат (2019)
- Шанхай (2019)
- Токио (2019)
- Москва (2019)
- Дубай (2020)
Победитель турниров серии "Карате 1 Серия А":
- Зальцбург (2017)
- Окинава (2017)
- Сантьяго (2018)
- Шанхай (2018)
- Сантьяго (2020)
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