Черговий бан. Нове рішення ФІДЕ щодо російських гросмейстерів

Російські гросмейстери виступатимуть під прапором ФІДЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова агресія Російської Федерації, за сприяння Білорусі, позначилася санкціями на спортсменів із цих країн. Більшість спортивних асоціацій відправили у бан російський та білоруський спорт.

Міжнародна шахова організація (ФІДЕ) ще у березні усунула збірні Росії та Білорусі від міжнародних турнірів, шахістам дозволили грати лише під прапором організації

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Рішення про допуск спортсменів із країн-агресорів закінчувалося 31 травня 2022 року. Проте вже у п'ятницю, 13 травня, ФІДЕ ухвалила нове рішення.

Згідно з рішенням організації, всі санкції зберігаються, а термін дії обмежень продовжено до кінця 2022 року.

Російські шахісти не хочуть виступати під прапором своєї країни / Фото: Колаж: Сьогодні

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Варто зазначити, що якщо у новому році не буде запитів про неможливість виступу Росії та Білорусі, то гравці будуть автоматично повернуті до своїх федерацій та зможуть грати під своїм прапором.

Раніше знаменитий російський шахіст Гаррі Каспаров заявив, що ФІДЕ контролюється російськими спецслужбами . Така практика збереглася ще з часів Радянського Союзу. До речі, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович – колишній помчник президента РФ.