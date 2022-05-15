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Очередной бан. Новое решение ФИДЕ по российским гроссмейстерам

Сергей Шаховец
15 мая, 18:31
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешает выступать спортсменам из России и Беларуси только под флагом организации

Российские гроссмейстеры будут выступать под флагом ФИДЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия Российской Федерации, при содействии Беларуси, отразилась санкциями на спортсменах из этих стран. Большинство спортивних ассоциаций отправили в бан российский и белорусский спорт.

Международная шахматная организация (ФИДЕ) еще в марте отстранила сборные России и Беларуси от международных турниров, а шахматистам разрешили играть только под флагом организации.

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Решение о допуске спортсменов из стран-агрессоров истекало 31 мая 2022 года. Однако уже в пятницу, 13 мая, ФИДЕ приняла новое решение.

Согласно решению организации, все санкции сохраняются, а срок действия ограничений продлен до конца 2022 года.

Российские шахматисты не хотят выступать под флагом своей страны / Фото: Коллаж: Сегодня

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Стоит отметить, что если в новом году не будет запросов о невозможности выступления России и Белоруси, то игроки будут автоматически возвращены в свои федерации и смогут играть под своим флагом.

Ранее знаменитый российский шахматист Гарри Каспаров заявил, что ФИДЕ контролируется российскими спецслужбами. Такая практика сохранилась еще со времен Советского Союза. Кстати, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович – бывший помощник президента РФ.

Гарри Каспаров / Фото: Facebook Гарии Каспарова