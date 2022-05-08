ФИДЕ находится под колпаком у КГБ. Заявление чемпиона мира

Знаменитый шахматист Гарри Каспаров считает, что ФИДЕ контролируется российскими спецслужбами

Гарри Каспаров / Фото: Facebook Гарии Каспарова

Россия давно использует спорт в гибридной войне против цивилизованного мира. Всем известно о применении допинга российскими спортсменами, которое было согласовано на государственном уровне. Коррумпирование руководителей спортивных организаций – это все рычаги влияния спецслужб РФ.

Еще об одном методе контроля над международными федерациями сообщил 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Оппозиционный политик недавно заявил, что российские спецслужбы много лет контролируют ФИДЕ через президентов федерации.

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"Секретных служб много, но ФИДЕ контролируется КГБ, так было и так есть. Федерация контролируется россиянами через разных президентов – от Флоренсио Кампоманеса (глава ФИДЕ в 1982-1995 гг.) до Аркадия Дворковича. Он находится под их контролем.

Пытались ли сотрудники КГБ завербовать вас? Может, и пытались, но я этого не осознавал, потому что у меня очень сильные принципы, и я всегда сохранял свою независимость. У меня свои идеалы, и я никогда не пожертвую свободой делать то, что я считаю нужным, ради выгоды, которую может предложить эта "корпорация"", – сказал Каспаров в интервью Prosport.

Отметим, что возглавляет международную шахматную федерацию (ФИДЕ) Аркадий Дворкович – гражданин России, который был заместителем председателя в правительстве Дмитрия Медведева.

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Ранее мы рассказывали, что российские гроссмейстеры не хотят выступать под флагом своей страны. Семь шахматистов из России не собираются возвращаться на свою родину. Причина одна – неприятие войны, которую развязала путинская Россия.