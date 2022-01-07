Дуже хоче на Олімпіаду: Валя Семеренко показала найкращий результат у сезоні

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Сьогодні у Обергофі відбулися дві спринтерські гонки. У чоловічій двоє українців зуміли потрапити до ТОП-30.

У жіночій тридцятці також опинилися дві українські біатлоністки. Порадувала своїм виступом ветеран збірної України Валентина Семеренко, яка чисто відстрілялася на двох вогневих рубежах та фінішувала 13-ю.

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З трьома промахами Юлія Джима посіла 21-е місце у спринті. Ідеально відстрілялася Дар'я Блашко, але вона багато програла на дистанції та у підсумку фінішувала 31-ю.

Катерина Бех та Ольга Абрамова невдало провели гонку, фінішувавши за межами ТОП-80.

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Переможницею жіночого спринту стала норвезька бітлоністка Марте Олсбю Рейселанн, а друге місце розділили Ганна Сола з Білорусі та француженка Жулья Сімон, які показали однаковий підсумковий час.

Марте Рейселанн виграла жіночий спринт в Оберuофі / Фото: Getty Images

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Результати гонки:

1. Марте Олсбю Рейселанн (1+0) 23:30,1

2. Ганна Сола (2+0) +7,1

2. Жюлья Сімон (0+1) +7,1

...

13. Валя Семеренко (0+0) +46,5

21. Юлія Джима (2+1) +1:13,6

31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0

85. Катерина Бех (1+3) +3:33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8