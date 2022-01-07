Дуже хоче на Олімпіаду: Валя Семеренко показала найкращий результат у сезоні

Валя Семеренко / Фото: Getty Images
Сьогодні у Обергофі відбулися дві спринтерські гонки. У чоловічій двоє українців зуміли потрапити до ТОП-30.
У жіночій тридцятці також опинилися дві українські біатлоністки. Порадувала своїм виступом ветеран збірної України Валентина Семеренко, яка чисто відстрілялася на двох вогневих рубежах та фінішувала 13-ю.
З трьома промахами Юлія Джима посіла 21-е місце у спринті. Ідеально відстрілялася Дар'я Блашко, але вона багато програла на дистанції та у підсумку фінішувала 31-ю.
Катерина Бех та Ольга Абрамова невдало провели гонку, фінішувавши за межами ТОП-80.
Переможницею жіночого спринту стала норвезька бітлоністка Марте Олсбю Рейселанн, а друге місце розділили Ганна Сола з Білорусі та француженка Жулья Сімон, які показали однаковий підсумковий час.
Результати гонки:
1. Марте Олсбю Рейселанн (1+0) 23:30,1
2. Ганна Сола (2+0) +7,1
2. Жюлья Сімон (0+1) +7,1
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13. Валя Семеренко (0+0) +46,5
21. Юлія Джима (2+1) +1:13,6
31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0
85. Катерина Бех (1+3) +3:33,7
87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8