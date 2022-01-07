Очень хочет на Олимпиаду: Валя Семеренко показала лучший результат в сезоне

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Сегодня в Оберхофе состоялась две спринтерские гонки. В мужской два украинца сумели попасть ТОП-30.

В женской тридцатке также оказалось две украинские биатлонистки. Порадовала своим выступлением ветеран сборной Украины Валентина Семеренко, которая чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и финишировала 13-й.

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С тремя промахами Юлия Джима заняла 21-е место в спринте. Идеально отстрелялась Дарья Блашко, но она много проиграла на дистанции и в итоге финишировала 31-й.

Екатерина Бех и Ольга Абрамова неудачно провели гонку, финишировав за пределами ТОП-80.

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Победительницей женского спринта стала норвежская битлонистка Марте Олсбю Ройселанн, а второе место разделили Анна Сола из Белоруси и француженка Жюлья Симон, которые показали одинаковое итоговое время.

Марте Ройселанн выиграла женский спринт в Оберхофе / Фото: Getty Images

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Результаты гонки:

1. Марте Олсбю Ройселанн (1+0) 23:30,1

2. Анна Сола (2+0) +7,1

2. Жюлья Симон (0+1) +7,1

...

13. Валя Семеренко (0+0) +46,5

21. Юлия Джима (2+1) +1:13,6

31. Дарья Блашко (0+0) +1:23,0

85. Екатерина Бех (1+3) +3:33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3:41,8