Оцінили дорожче за Миколенка. Динамо повісило цінник на свого топ-захисника

Забарний може скласти компанію Миколенко до АПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

Київське Динамо може зробити ще один мегатрансфер до Англійської Прем'єр-ліги. У придбанні 19-річного захисника "біло-синіх" Іллі Забарного серйозно зацікавлений головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур. За даними інсайдера, Динамо не проти відпустити свого топ-захисника, але лише за солідну компенсацію. Кияни мають намір попросити за вундеркінда 30 млн. євро.

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Нагадаємо, що за трансфер Віталія Миколенка Евертон заплатив київському Динамо 23 мільйони євро.

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

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Зазначимо, що ринкова вартість Забарного, за даними порталу Transfermarkt, становить 15 млн. євро. Чинний контракт українського захисника з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2026 року.

Ілля Забарний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Цього сезону захисник зіграв 23 матчі за Динамо у всіх турнірах. У складі національної команди 19-річний захисник провів уже 20 матчів.

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До речі, сьогодні збірна України грає другий матч у Лізі націй. Онлайн Україна – Вірменія є на нашому сайті.

Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго і Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Україна – Вірменія буде на сервісі OLL.TV.