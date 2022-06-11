Оцінили дорожче за Миколенка. Динамо повісило цінник на свого топ-захисника

Забарний може скласти компанію Миколенко до АПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні
Київське Динамо може зробити ще один мегатрансфер до Англійської Прем'єр-ліги. У придбанні 19-річного захисника "біло-синіх" Іллі Забарного серйозно зацікавлений головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур. За даними інсайдера, Динамо не проти відпустити свого топ-захисника, але лише за солідну компенсацію. Кияни мають намір попросити за вундеркінда 30 млн. євро.
Нагадаємо, що за трансфер Віталія Миколенка Евертон заплатив київському Динамо 23 мільйони євро.
Зазначимо, що ринкова вартість Забарного, за даними порталу Transfermarkt, становить 15 млн. євро. Чинний контракт українського захисника з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2026 року.
Цього сезону захисник зіграв 23 матчі за Динамо у всіх турнірах. У складі національної команди 19-річний захисник провів уже 20 матчів.
До речі, сьогодні збірна України грає другий матч у Лізі націй. Онлайн Україна – Вірменія є на нашому сайті.
Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго і Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Україна – Вірменія буде на сервісі OLL.TV.