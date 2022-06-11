11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
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Україна

16:00

Вірменія

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Серія пенальті
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Україна – Вірменія. Онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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11 червня, 09:42
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Текстова трансляція двобою Ліги націй УЄФА. До вашої уваги – похвилинний коментар ігри у Лодзе з яскравими фото зі стадіону

Сьогодні, 11 червня, у польському Лодзі на Міському стадіоні Відзева відбудеться матч Ліги націй, у якому битимуться Україна та Вірменія. Команди змагаються у межах дивізіону У групі 1.

Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Для нашої команди ця гра стане номінально домашньою, адже через війну проти Росії наша команда не може грати вдома. За текстовою трансляцією ви можете стежити на нашому сайті.

ОНЛАЙН УКРАЇНА – ВІРМЕНІЯ

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Команда Олександра Петракова вдало стартувала у Лізі націй три дні тому. Проти Ірландії зіграв фактично резервний склад України і хлопці зуміли привезти з Дубліна мінімальну перемогу. Єдиний гол на рахунку Віктора Циганкова.

Тепер "синьо-жовті" готові розвинути свій успіх. Тим більше, що у суперниках – номінальний аутсайдер групи в особі Вірменії. Щоправда, підопічні Хоакіна Капарроса вже встигли здивувати фанатів.

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У першому турі Ліги націй вірмени мінімально здолали вдома Ірландію, проте пізніше не змогли взяти очки на полі Шотландії (0:2). Таким чином, Україна і Вірменія нині мають однакову кількість очок (по 3, як і шотландці), однак у "горців" зіграно на матч більше.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Збірні грали між собою аж 8 разів, проте остання зустріч датована аж 2003 року. Україна жодного разу не програвала вірменам – 5 перемог та три нічиї. Причому всі зустрічі пройшли у чотирьох кваліфікаційних циклах поспіль:

Відбір ЧС-1998. Україна – Вірменія 1:1
Відбір ЧС-1998. Вірменія – Україна 0:2

Відбір Євро-2000 Україна – Вірменія 2:0
Відбір Євро-2000 Вірменія – Україна 0:0

Відбір ЧС-2002. Вірменія – Україна 2:3
Відбір ЧС-2002. Україна – Вірменія 3:0

Відбір Євро-2004. Вірменія – Україна 2:2
Відбір Євро-2004. Україна – Вірменія 4:3

ДОСЯГНЕННЯ ВІРМЕНІЇ

Вірмени ніколи не брали участь у великих змаганнях. Найкращим показником збірної став відбір на українсько-польський Євро-2012, де команда посіла 3 місце у групі, відставши від "прохідних" ірландців на два бали.

/ Фото: AFP

Вірменія нині не блищить зірками у складі, особливо після виходу "на пенсію" Генріха Мхітаряна. Найяскравішим виконавцем можна назвати форварда Саркіса Адамяна із Брюгге. Одноклубник Соболя переїхав до Бельгії взимку і став чемпіоном, відзначившись шістьма голами у 15 іграх.

ХТО ФАВОРИТ

Букмекери не сумніваються у перемозі збірної України. Коефіцієнт на команду Петракова виставлено 1.19 (ймовірність – 80%). У свою чергу на нічию можна поставити за 7.30 (14%), а на Вірменію – аж за 16.50 (6%).

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Україна – Вірменія онлайн покажуть телеканали Індіго та Футбол 1. Також у прямій трансляції поєдинок буде доступний на сервісі OLL.TV.

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