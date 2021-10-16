"Обзивали мавпою, але фізично не чіпали": Беленюк натерпівся від расистів з дитинства

Жан Беленюк / Фото: AFP

Народний депутат і чемпіон Ігор в Токіо Жан Беленюк розповів, як в дитячому віці, під час занять у спортивній секції, отримував образи від старших. За словами борця, установку не реагувати на подібні прояви расизму дав його тренер.

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"Давно я такого не чув. Але у мене був такий період в житті, коли я тренувався з одним представником, умовно кажучи, фанатського руху, ватажок. Мені було близько 13 років, він був років на 7-8 старше мене. Так ось він в умовах нашого тренувального процесу, крім як мавпою, мене в принципі не називав. Прямо цим словом, саме мавпа. Тренер дав йому чітко зрозуміти, щоб головне – фізично мене не чіпав.

Жан Беленюк / Фото: Instagram

А зі мною він переговорив, сказав, що є такі ось люди, люди бувають всякі, я повинен бути морально до цього готовий, що я повинен бути, як зашорений кінь, який пре тільки вперед, йти до своєї мети, не озираючись на всі боки. Ось така установка була в моїй свідомості. Тому я був загартований", – сказав Беленюк в ефірі Youtube-каналу Бегущий Банкир.

Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

Нагадаємо, що відразу після Олімпіади Жан заявив, що в центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

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Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

До речі, поліція поставила крапку в тому расистській скандалі з Беленюк. Правоохоронці вели розслідування майже два тижні, але складу злочину в діях киян не побачили.