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16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
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Олександрія --
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Шахтар --
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24 жовтня 14:00
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Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
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Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
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Аякс --
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Вольфсбург --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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"Обзивали мавпою, але фізично не чіпали": Беленюк натерпівся від расистів з дитинства

Сергій Шаховець
16 жовтня, 17:26
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк зізнався, що стикався з расизмом під час ранніх занять спортом

Жан Беленюк / Фото: AFP

Народний депутат і чемпіон Ігор в Токіо Жан Беленюк розповів, як в дитячому віці, під час занять у спортивній секції, отримував образи від старших. За словами борця, установку не реагувати на подібні прояви расизму дав його тренер.

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"Давно я такого не чув. Але у мене був такий період в житті, коли я тренувався з одним представником, умовно кажучи, фанатського руху, ватажок. Мені було близько 13 років, він був років на 7-8 старше мене.

Так ось він в умовах нашого тренувального процесу, крім як мавпою, мене в принципі не називав. Прямо цим словом, саме мавпа. Тренер дав йому чітко зрозуміти, щоб головне – фізично мене не чіпав.

Жан Беленюк / Фото: Instagram

А зі мною він переговорив, сказав, що є такі ось люди, люди бувають всякі, я повинен бути морально до цього готовий, що я повинен бути, як зашорений кінь, який пре тільки вперед, йти до своєї мети, не озираючись на всі боки.

Ось така установка була в моїй свідомості. Тому я був загартований", – сказав Беленюк в ефірі Youtube-каналу Бегущий Банкир.

Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

Нагадаємо, що відразу після Олімпіади Жан заявив, що в центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

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Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

До речі, поліція поставила крапку в тому расистській скандалі з Беленюк. Правоохоронці вели розслідування майже два тижні, але складу злочину в діях киян не побачили.

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