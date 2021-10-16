16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 38’
Львов 1
Динамо 1
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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"Обзывали обезьяной, но физически не трогали": Беленюк натерпелся от расистов с детства

Сергей Шаховец
16 октября, 17:26
Олимпийский чемпион Жан Беленюк признался, что сталкивался с расизмом во время ранних занятий спортом

Жан Беленюк / Фото: AFP

Народный депутат и чемпион Игр в Токио Жан Беленюк рассказал, как в детском возрасте, во время занятий в спортивной секции, получал оскорбления от старших. По словам борца, установку не реагировать на подобные проявления расизма дал его тренер.

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"Давно я такого не слышал. Но у меня был такой период в жизни, когда я тренировался с одним представителем, условно говоря, фанатского движения, главарь. Мне было порядка 13 лет, он был лет на 7-8 старше меня.

Так вот он в условиях нашего тренировочного процесса, кроме как обезьяной, меня в принципе не называл. Прямо этим словом, именно обезьяна. Тренер дал ему четко понять, чтобы главное – физически меня не трогал.

Жан Беленюк / Фото: Instagram

А со мной он переговорил, сказал, что есть такие вот люди, люди бывают всякие, я должен быть морально к этому готов, что я должен быть, как зашоренная лошадь, которая прет только вперед, идти к своей цели, не озираясь по сторонам.

Вот такая установка была в моем сознании. Поэтому я был закален", – сказал Беленюк в эфире Youtube-канала Бегущий Банкир.

Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters

Напомним, что сразу после Олимпиады Жан заявил, что в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

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Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Кстати, полиция поставила точку в расистском скандале с Беленюком. Правоохранители вели расследование почти две недели, но состава преступления в действиях киевлян не увидели.

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