Огляд матчу Чехія – Україна: дебютант Корнієнко відкриває рахунок

Україна в Пльзені завершила вересневий цикл. Фото www.fotbal.cz
Третій матч під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова збірна України проводить сьогодні в Пльзені. Товариський – проти Чехії.
Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Чехія – Україна. А тут буде відео голів, а також огляди кожного з таймів і матчу.
ЧЕХІЯ – УКРАЇНА – 0:1
0: 1. 27' Корнієнко
На 27-й хвилині рахунок відкрив дебютант збірної України Віктор Корнієнко.
Дивіться огляд першого тайму:
Інші матчі України з Чехією:
Нагадаємо, що в двох попередніх поєдинках Олександра Петракова наша команди розписала нічию. Це були відбіркові зустрічі чемпіонату світу 2022 року: виїзний проти Казахстану (2:2) і домашній з Францією (1:1).