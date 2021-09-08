8 вересня 21:45
Чехія 1
Україна 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Огляд матчу Чехія – Україна: дебютант Корнієнко відкриває рахунок

Любомир Луканюк
8 вересня, 22:58
Збірна України грає в гостях товариський матч з командою Чехії

Україна в Пльзені завершила вересневий цикл. Фото www.fotbal.cz

Третій матч під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова збірна України проводить сьогодні в Пльзені. Товариський – проти Чехії.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Чехія – Україна. А тут буде відео голів, а також огляди кожного з таймів і матчу.

ЧЕХІЯ – УКРАЇНА – 0:1

0: 1. 27' Корнієнко

На 27-й хвилині рахунок відкрив дебютант збірної України Віктор Корнієнко.

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Дивіться огляд першого тайму:

Інші матчі України з Чехією:

Нагадаємо, що в двох попередніх поєдинках Олександра Петракова наша команди розписала нічию. Це були відбіркові зустрічі чемпіонату світу 2022 року: виїзний проти Казахстану (2:2) і домашній з Францією (1:1).

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