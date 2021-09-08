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18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
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Обзор матча Чехия – Украина: гол дебютанта и укус Выдры

Любомир Луканюк
8 сентября, 23:51
Сборная Украины играла в гостях товарищеский матч с командой Чехии и упустила победу на последних секундах

Украина в Пльзене завершила сентябрьский цикл. Фото www.fotbal.cz

Третий матч под руководством и.о. главного тренера Александра Петракова сборная Украины проводила сегодня в Пльзене. Товарищеский – против Чехии.

Мы провели онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина. А здесь – видео голов, а также обзоры каждого с таймов и матча.

ЧЕХИЯ – УКРАИНА – 1:1

0:1. 27' Корниенко
1:1. 90+4' Выдра

На 27-й минуте счет открыл дебютант сборной Украины Виктор Корниенко.

Смотрите обзор первого тайма:

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Увы, удержать победу наша команда не смогла. Матей Выдра сравнял счет на четвертой компенсированной минуте.

Смотрите обзор второго тайма:

Другие матчи Украины с Чехией:

Напомним, что в двух предыдущих поединках с Александром Петраковым наша команды расписала ничью. Это были отборочные встречи чемпионата мира 2022 года: выездной против Казахстана (2:2) и домашний с Францией (1:1).

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