Обзор матча Чехия – Украина: гол дебютанта и укус Выдры

Украина в Пльзене завершила сентябрьский цикл. Фото www.fotbal.cz
Третий матч под руководством и.о. главного тренера Александра Петракова сборная Украины проводила сегодня в Пльзене. Товарищеский – против Чехии.
Мы провели онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина. А здесь – видео голов, а также обзоры каждого с таймов и матча.
ЧЕХИЯ – УКРАИНА – 1:1
0:1. 27' Корниенко
1:1. 90+4' Выдра
На 27-й минуте счет открыл дебютант сборной Украины Виктор Корниенко.
Смотрите обзор первого тайма:
Увы, удержать победу наша команда не смогла. Матей Выдра сравнял счет на четвертой компенсированной минуте.
Смотрите обзор второго тайма:
Другие матчи Украины с Чехией:
Напомним, что в двух предыдущих поединках с Александром Петраковым наша команды расписала ничью. Это были отборочные встречи чемпионата мира 2022 года: выездной против Казахстана (2:2) и домашний с Францией (1:1).