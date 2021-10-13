З'явився боксер, готовий відбити Ф'юрі у Усика

Руїс, Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс після перемоги володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі в трилогії з Деонтеєм Вайлдером виявив бажання битися з непереможеним британцем.
"Це був приголомшливий бій. Обидва суперники йшли ніздря в ніздрю. Один завалив другого, потім другий завалив першого. Це був дивовижний поєдинок. Вони довели, що у них серця воїнів і левів. Вайлдер виконав приголомшливу роботу. Шальки терезів гойдалися туди-сюди, але я радий, що Тайсон переміг", – наводить слова Енді Руїса Fightnews.
"Безумовно, я хочу побитися з Ф'юрі. Заради цього я й відвідав їхній поєдинок. Ф'юрі належить саме той титул, якого я чекаю. У мене були всі пояси, крім WBC, тож я полюю на нього", – додав Енді Руїс.
Відзначимо, що в 2019 році товстун Енді Руїс позбавив статусу непереможного іншого знаменитого британця Ентоні Джошуа, здолавши того нокаутом. Але в тому ж році Джошуа взяв реванш, перемігши Руїса за очками.
Правда, щоб побитися з Тайсоном Ф'юрі, Енді Руїсу потрібно відбити його у інших претендентів.
Очікується, що спершу Циганський король проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Вайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим у реванші Усик – Джошуа.
Тож мрія Руїса про бій із Ф'юрі ризикує залишитися нереалізованою.
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