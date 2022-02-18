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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Обійми українця та росіянина на Олімпіаді: реакція МОК

Павло Василенко
18 лютого, 08:41
Голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху сподобалося те, що сталося між Олександром Абраменком та Іллею Буровим на Іграх-2022 у Пекіні

Росіянин Буров і українець Абраменко / Фото: Getty Images

Глава МОК німець Томас Бах назвав символічними обійми срібного призера Ігор-2022 українського фристайліста Олександра Абраменка та бронзового медаліста представника РОК Іллі Бурова після завершення турніру в чоловічій акробатиці на Олімпіаді в Пекіні.

"Олімпійські медалісти Олександр Абраменко з України та Ілля Буров із Російського олімпійського комітету відзначали свій успіх теплими обіймами. Який це символ у ці часи! Все це показує, що Олімпійські ігри, олімпійські атлети перебувають за рамками питань, що викликають розбіжності, з якими ми зараз зустрічаємося у світі. І вони вищі за напруженість, через яку ми проходимо на політичній арені", – заявив сьогодні Томас Бах на пресконференції у Пекіні.

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Нагадаємо, українець Олександр Абраменко та спортсмен із РОК Ілля Буров потиснули один одному руки. А після того, як вони обмінялися рукостисканням, Буров з-за спини обійняв українця.

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Нагадаємо, перед Іграми у Пекіні Міністерство спорту України дало нашим спортсменам антиросійські рекомендації.

"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами з російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – говорив міністр спорту Вадим Гутцайт.

Прапора Росії у Пекіні-2022 немає – за махінації з допінгом спортсмени цієї країни виступають на Іграх у Китаї без прапора, гімну та навіть назви своєї країни, під абревіатурою РОК – Російський олімпійський комітет.

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