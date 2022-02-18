Объятия украинца и россиянина на Олимпиаде: последовала реакция МОК

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Getty Images

Глава МОК немец Томас Бах назвал символичными объятия серебряного призера Игр-2022 украинского фристайлиста Александра Абраменко и бронзового медалиста представителя РОК Ильи Бурова после завершения турнира в мужской акробатике на Олимпиаде в Пекине.

"Олимпийские медалисты Александр Абраменко из Украины и Илья Буров из Российского олимпийского комитета отмечали свой успех теплыми объятиями. Какой же это символ в эти времена! Все это показывает, что Олимпийские игры, олимпийские атлеты пребывают за рамками вопросов, вызывающий разногласия, с которыми мы сталкиваемся сейчас в мире. И они выше напряженности, через которую мы проходим на политической арене", – заявил сегодня Томас Бах на пресс-конференции в Пекине.

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Напомним, украинец Александр Абраменко и спортсмен из РОК Илья Буров дали друг другу пять. А после того, как они обменялись рукопожатием, Буров со спины заключил украинца в объятия.

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Напомним, перед Играми в Пекине Министерство спорта Украины дало нашим спортсменам антироссийские рекомендации.

"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – говорил министр спорта Вадим Гутцайт.

Флага России в Пекине-2022 нет – за махинации с допингом спортсмены этой страны выступают на Играх в Китае без флага, гимна и даже названия своей страны, под аббревиатурой РОК – Российский олимпийский комитет.