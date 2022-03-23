Обстріли Харкова: снаряд потрапив до тренувальної бази чемпіона України з футболу (фото)

База Житлобуд-1 обстріляна російськими фашистами

Росія продовжує нападати на Україну, виявляючи військову агресію вже місяць. Армія Путіна обстрілює українські міста ракетами та вбиває мирне населення. Жертвами атак фашистів стали понад сотня дітей!

Страждає від нападу Росії і спортивна інфраструктура, особливо у гарячих точках. Наприклад, у Чернігові тричі влучили в стадіон імені Гагаріна, де грає Десна. Постраждала і лижна база.

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Також сьогодні стало відомо, що в ніч з 14 на 15 березня снаряд прилетів до Харкова, постраждала тренувальна база жіночого футбольного клубу Житлобуд-1. Відповідне фото опублікували на сторінці команди у Facebook.

Зазначимо, що Житлобуд-1 є однією з найкращих жіночих команд України. Харків'янки виграв дев'ять золотих медалей чемпіонату та 11 Кубків країни. Саме Житлобуд-1 і є чинним чемпіоном.

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Цього сезону команда представляла Україну в жіночій Лізі чемпіонів. На груповому етапі українки потрапили до непростого квартету з ПСЖ, Реалом та Брейдабліком. Набравши 4 очки в іграх з ісладками, Житлобуд-1 посів третє місце у квартеті.