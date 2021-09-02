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Перевершив увесь світ! Українець став головним мультимедалістом Паралімпіади

Олег Люлька
2 вересня, 12:16
26-річний Максим Крипак із Харкова зі світовим рекордом виграв заплив на 100 метрів на спині і став лідером Ігор за кількістю здобутих нагород – тепер у нього їх шість!

Максим Крипак - герой Паралімпіади / Фото: Reuters

Стометрівку на спині в класі S10 Максим Крипак виграв з результатом 57,19, на дві секунди випередивши італійця Стефано Раймонд.

Тепер у Крипака 4 золота, 1 срібло і 1 бронза. В сумі – 6 медалей.

За цим показником він перевершив білоруса Ігоря Бокія, у якого 5 золотих нагород.

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Раніше ми писали, що український штовхальник ядра Максим Коваль отримав золоту медаль Паралімпіади після того, як за порушення регламенту її відібрали у малазійця Мухаммада Зіяда Золкефлі. У скандалі поставлена крапка.

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