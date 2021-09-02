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Обставил весь мир! Украинец стал главным мультимедалистом Паралимпиады

Олег Люлька
2 сентября, 12:16
26-летний Максим Крипак из Харькова с мировым рекордом выиграл заплыв на 100 метров на спине и стал лидером Игр по числу завоеванных наград – теперь у него их шесть!

Максим Крипак - герой Паралимпиады / Фото: Reuters

Стометровку на спине в классе S10 Максим Крипак выиграл с результатом 57,19, на две секунды опередив итальянца Стефано Раймонди.

Теперь у Крипака 4 золота, 1 серебро и 1 бронза. В сумме – 6 медалей.

По этому показателю он обошел белоруса Игоря Бокия, у которого 5 золотых наград.

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Ранее мы писали, что украинский толкатель ядра Максим Коваль получил золотую медаль Паралимпиады после того, как за нарушение регламента ее отобрали у малазийца Мухаммада Зияда Золкефли. В скандале поставлена точка.

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