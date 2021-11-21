Обійшов Усика у престижному рейтингу: допоміг нокдаун та захист чемпіонського титулу

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Кроуфорд захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у ваговій категорії до 66,68 кг.

Ця перемога допомогла Кроуфорду піднятися в оновленому рейтингу найкращих боксерів, незалежно від вагової категорії (P4P), який опублікував авторитетний портал BoxRec.

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Чемпіон WBO у напівсередній вазі перемістився на 4-те місце, а чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) опустився з 4-ї на 5-ту позицію.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко опустився на 31-ше місце.

Рейтинг BoxRec формується автоматично, покладаючись на статистику боїв, інформація про які зберігається у базі даних сервера.

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Рейтинг P4P за версією BoxRec

1. Сауль Альварес

2. Геннадій Головкін

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3. Тайсон Ф'юрі

4. Теренс Кроуфорд

5. Олександр Усик

6. Ентоні Джошуа

7. Еррол Спенс

8. Майріс Брієдіс

9. Каллум Сміт

10. Йорденіс Угас

31. ...Василь Ломаченко

Додамо, що Шон Портер оголосив про завершення кар'єри на пресконференції після бою з Кроуфордом.