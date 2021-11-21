Обошел Усика в престижном рейтинге: помог нокдаун и защита чемпионского титула

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.

Эта победа помогла Кроуфорду подняться в обновленном рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P), который опубликовал авторитетный портал BoxRec.

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Чемпион WBO в полусреднем весе переместился на 4-е место, а чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) опустился с 4-й на 5-ю позицию.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко опустился на 31-е место.

Рейтинг BoxRec формируется автоматически, полагаясь на статистику боев, информация о которых хранится в базе данных сервера.

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Рейтинг P4P по версии BoxRec

1. Сауль Альварес

2. Геннадий Головкин

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3. Тайсон Фьюри

4. Теренс Кроуфорд

5. Александр Усик

6. Энтони Джошуа

7. Эррол Спенс

8. Маирис Бриедис

9. Каллум Смит

10. Йорденис Угас

31. Василий Ломаченко

Добавим, что Шон Портер объявил о завершении карьеры на пресс-конференции после боя с Кроуфордом.