Обмив перемогу над Спартаком! Тренер Легії на пресконференції відкрив дві пляшки пива

Тренер Легії Міхневич святкує перемогу / Фото: Twitter

Польська Легія в першому турі Ліги Європи обіграла в Москві Спартак 1:0, забивши на 91-й хвилині. Відзначився косовський форвард Лірім Кастраті.

Тренер поляків Чеслав Міхневич, не відсуваючи набезрік, вирішив відсвяткувати цю подію на пресконференції відразу після фінального свистка.

Міхневич майстерно відкрив дві пляшки пива, які стояли на столі, – собі, а також дівчині – прессекретарці Легії. Запропонував відкрити пиво тренер і захиснику варшавян Матеушу Вітесці, який сидів разом з ним за столом. Але той відмовився.

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І поки відповіді учасників пресконференції перекладали російською, тренер Легії відсьорбував пиво, насолоджуючись перемогою своєї команди в столиці РФ.

Відзначимо, що в складі Легії перші 59 хвилин матчу провів український опорник Ігор Харатін.