15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
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28 сентября 19:45
Аякс --
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Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
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Аталанта --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
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29 сентября 22:00
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Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
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Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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Рух --
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Львов --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Обмыл победу над Спартаком! Тренер Легии на пресс-конференции откупорил две бутылки пива

Олег Люлька
16 сентября, 09:02
Наставник варшавской команды Чеслав Михневич оригинально отметил выигрыш матча Лиги Европы в Москве

Тренер Легии Михневич празднует победу / Фото: Twitter

Польская Легия в первом туре Лиги Европы обыграла в Москве Спартак 1:0, забив на 91-й минуте. Отличился косовский форвард Лирим Кастрати.

Тренер поляков Чеслав Михневич, не откладывая дело в долгий ящик, решил отпраздновать это событие прямо на пресс-конференции сразу после финального свистка.

Михневич мастерски откупорил две бутылки пива, стоявшие на столе, – себе, а также девушке – пресс-секретарю Легии. Предложил открыть пиво тренер и защитнику варшавян Матеушу Витеске, находившемуся вместе с ним за столом. Но тот отказался.

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И пока ответы участников пресс-конференции переводили на русский, тренер Легии потягивал пиво, наслаждаясь победой своей команды в столице РФ.

Отметим, что в составе Легии первые 59 минут матча провел украинский опорник Игорь Харатин.

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