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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
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Кривдник Ломаченка визначився, чи звільняти свого батька

Олег Люлька
1 грудня, 08:24
Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес дав зрозуміти, що не змінюватиме тренера після сенсаційної поразки у бою з Джорджем Камбососом. А тренером у нього працює батько

Теофімо Лопес і його батько / Фото: Колаж: Сьогодні

Після поразки від Джорджа Камбососа багато експертів радили американському кривднику Василя Ломаченка Теофімо Лопесу припинити співпрацю зі своїм батьком Теофімо Лопесом-старшим, оскільки той під час поєдинку з австралійцем не впорався зі своїми тренерськими обов'язками.

Однак Лопес-молодший заявив, що цього не станеться, і він продовжуватиме виступати під керівництвом свого батька.

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"Ми в цій справі разом, поки не відпадуть колеса", – написав Теофімо Лопес у себе в Twitter, виклавши свою дитячу фотографію із батьком.

Теофімо Лопес зі своїм батьком / Фото: Instagram

Раніше Теофімо Лопеса-старшого за поведінку в куті рингу під час бою з Камбососом розкритикував Сем Джонс, менеджер непереможеного британського суперважковаговика Джо Джойса.

"Його вказівки були заплутаними. У першому раунді він попросив сина не поспішати і водночас – прикінчити Камбососа. "Зроби цього вилупка" і "Час його прикінчити" – це не вказівки. Ми побачили відсутність плану на бій", – заявив Джонс.

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

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При цьому сам Лопес-старший заявив, що у поразці його сина винуваті судді, які пограбували Теофімо-молодшого.