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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
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Обидчик Ломаченко принял решение, увольнять ли своего отца

Олег Люлька
1 декабря, 08:24
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес дал понять, что не будет менять тренера после сенсационного поражения в бою с Джорджем Камбососом. А тренером у него работает отец

Теофимо Лопес и его отец / Фото: Коллаж: Сегодня

После поражения от Джорджа Камбососа многие эксперты советовали американскому обидчику Василия Ломаченко Теофимо Лопесу прекратить сотрудничество со своим отцом Теофимо Лопесом-старшим, так как тот по ходу поединка с австралийцем не справился со своими тренерскими обязанностями.

Однако Лопес-младший заявил, что этого не произойдет, и он продолжит выступать под руководством своего отца.

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"Мы в этом деле вместе, пока не отвалятся колеса", – написал Теофимо Лопес у себя в Twitter, выложив свою детскую фотографию с отцом.

Теофимо Лопес со своим отцом / Фото: Instagram

Ранее Теофимо Лопеса-старшего за поведение в углу ринга во время боя с Камбососом раскритиковал Сэм Джонс, менеджер непобежденного британского супертяжеловеса Джо Джойса.

"Его указания были запутанными. В первом раунде он попросил сына не спешить и в то же время – прикончить Камбососа. "Поимей этого засранца" и "Пора его прикончить" – это не указания. Мы увидели отсутствие плана на бой", – заявил Джонс.

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

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При этом сам Лопес-старший заявил, что в поражении его сына виноваты судьи, ограбившие Теофимо-младшего.