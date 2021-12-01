Обидчик Ломаченко принял решение, увольнять ли своего отца

Теофимо Лопес и его отец / Фото: Коллаж: Сегодня
После поражения от Джорджа Камбососа многие эксперты советовали американскому обидчику Василия Ломаченко Теофимо Лопесу прекратить сотрудничество со своим отцом Теофимо Лопесом-старшим, так как тот по ходу поединка с австралийцем не справился со своими тренерскими обязанностями.
Однако Лопес-младший заявил, что этого не произойдет, и он продолжит выступать под руководством своего отца.
"Мы в этом деле вместе, пока не отвалятся колеса", – написал Теофимо Лопес у себя в Twitter, выложив свою детскую фотографию с отцом.
Ранее Теофимо Лопеса-старшего за поведение в углу ринга во время боя с Камбососом раскритиковал Сэм Джонс, менеджер непобежденного британского супертяжеловеса Джо Джойса.
"Его указания были запутанными. В первом раунде он попросил сына не спешить и в то же время – прикончить Камбососа. "Поимей этого засранца" и "Пора его прикончить" – это не указания. Мы увидели отсутствие плана на бой", – заявил Джонс.
При этом сам Лопес-старший заявил, что в поражении его сына виноваты судьи, ограбившие Теофимо-младшего.