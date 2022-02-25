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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
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Про це треба кричати: через два дні Усик визнав – Росія обстрілює Україну

Олексій Андрейцев
25 лютого, 17:56
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зробив репост повідомлення про обстріл російськими військами дитячого будинку у Ворзелі. Нарешті він побачив, хто насправді розпочав війну

Усік зробив пост про обстріл дитячого будинку у Ворзелі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Росія обстріляла дитячий будинок у Ворзелі, де на той момент було близько 50 дітей.

Усик розмістив у себе у сторіс фото, на якому написано: Про це треба кричати: Російська армія обстріляла з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, в якому було 50 дітей.

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Цікаво, що ще вчора Усик, повернувшись до країни, не знав, хто ж обстрілює міста України.

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"Я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей. Друзі, треба зупинити цю війну і ми повинні це зробити. Усі разом", – ухильно говорив Усик.

Але майже дві доби безперервного обстрілу таки переконали боксера, хто ж є агресором.

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