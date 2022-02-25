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Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Об этом нужно кричать: спустя два дня Усик признал – Россия обстреливает Украину

Алексей Андрейцев
25 февраля, 17:56
Чемпион мира по боксу Александр Усик сделал репост сообщения об обстреле российскими войсками детского дома в Ворзеле. Наконец-то он увидел, кто на самом деле начал войну

Усик сделал пост об обстреле детского дома в Ворзеле / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Россия обстреляла детский дом в Ворзеле, где на тот момент находились около 50 детей.

Усик разместил у себя в сторис фото, на котором написано: Об этом нужно кричать: Российская армия обстреляла из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей.

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Интересно, что еще вчера Усик, вернувшись в страну, не знал, кто же обстреливает города Украины.

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"Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, нужно остановить эту войну и мы должны это сделать. Все вместе", – уклончиво говорил Усик.

Но почти двое суток непрерывных обстрелов таки убедили боксера, кто же является агрессором.

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