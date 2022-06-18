Потрібно жити! Колишня дружина гравця Динамо дражнить українців пляжним відпочинком (фото)

Людмила Караваєва відпочиває у Туреччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексдружина захисника київського Динамо та збірної України Олександра Караваєва відпочиває у турецькій Анталії. Людмила, яка народила футболісту доньку Аріану і після розлучення залишила собі його прізвище, заспамила соцмережі яскравими фотографіями. На тлі війни, смертей та руйнувань це неоднозначно сприймається в Україні. Та й самі батьки Олександра зараз в окупації.

"Треба жити, треба любити, треба вірити", – підписала свої знімки у Instagram Людмила.

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Нагадаємо, що два роки тому стало відомо про другий шлюб динамівця Караваєва – він одружився з красунею Інною, яка є засновницею компанії з виробництва та продажу піжам та іншого одягу з шовку.

Нагадаємо, нещодавно у Лізі націй Олександр Караваєв забив ефектний гол у ворота Вірменії.