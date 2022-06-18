Нужно жить! Бывшая жена игрока Динамо дразнит украинцев пляжным отдыхом (фото)

Людмила Караваева отдыхает в Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-супруга защитника киевского Динамо и сборной Украины Александра Караваева отдыхает в турецкой Анталье. Людмила, родившая футболисту дочку Ариану и после развода оставившая себе его фамилию, заспамила соцсети яркими фотографиями. На фоне войны, смертей и разрушений это неоднозначно воспринимается в Украине. Да и сами родители Александра сейчас в оккупации.

"Нужно жить, нужно любить, нужно верить", – подписала свои снимки в Instagram Людмила.

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Напомним, что два года назад стало известно о втором браке динамовца Караваева – он женился на красавице Инне, которая является основательницей компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка.

Напомним, недавно в Лиге наций Александр Караваев забил эффектный гол в ворота Армении.