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Нурмагомедова заарештували просто в літаку. З'явилося відео

Любомир Луканюк
12 листопада, 12:24
Боєць змішаних єдиноборств наїхав автомобілем на поліцейського, тепер на нього чекає суворе покарання

Усман збив поліцейського

Вчора затримали двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова. Поліція заарештувала бійця ММА просто в літаку, який прилетів до Шереметьєво.

Усман Нурмагомедов разом із товаришем Камалом Ідрісовим мали вилітати з Махачкали до Москви. На в'їзді до аеропорту їхня машина наїхала на співробітника поліції, який стояв на КПП. Після цього Усман з другом полетіли до Москви, де на них уже чекали поліцейські.

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Усману загрожує серйозний тюремний строк. Все залежить, за якою статтею кваліфікуватиметься епізод.

23-річний Усман Нурмагомедов, як і Хабіб, займається змішаними єдиноборствами. Проводить поєдинки у турнірах, які організовує Bellator. На рахунку Усмана 14 боїв – 14 перемог, 8 із яких нокаутом.

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