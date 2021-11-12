Нурмагомедова арестовали прямо в самолете. Появилось видео

Усман сбил полицейского

Вчера был задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Полиция арестовала бойца ММА прямо в самолете, который прилетел в Шереметьево.

Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские.

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Усману грозит достаточно серьезный тюремный срок. Все зависит, по какой статье будет квалифицироваться эпизод.

23-летний Усман Нурмагомедов, как и Хабиб, занимается смешанными единоборствами. Проводит поединки в турнирах, которые организовывает Bellator. На счету Усмана 14 боев – 14 побед, 8 из которых нокаутом.