Ніж у спину! Ярмоленко став об'єктом чорного гумору фанів Вест Гема

Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

У Андрія Ярмоленка і так не складається у Вест Гемі – травми, недовіра тренереа, як наслідок, мізер ігрового часу. А тут ще вболівальники "молотобойців" почали по-хамськи тролити вінгера.

Приводом став товариський матч Чехія – Україна 1:1, в якому Ярмоленка довелося замінити на 76-й хвилині після ушкодження, яке, як це не парадоксально, завдав Андрію партнер з Вест Гема – чеський півзахисник Алекс Крал.

Нещодавно Крал перейшов до лондонського клубу з московського Спартака на умовах оренди.

"Треба ж, Крал ще не встиг зіграти жодного матчу за наш клуб, але вже зробив нас кращими", – пожартував з цього приводу в Twitter один із фанатів Вест Хема, мовляв, Крал позбавив "молотобойців" слабкої ланки в особі Ярмоленка

– пожартував з цього приводу в Twitter один із фанатів Вест Хема, мовляв, Крал позбавив "молотобойців" слабкої ланки в особі Ярмоленка "Теж мені новина! А коли Ярмоленко взагалі не травмований?"

"Що і треба було довести: Ярмоленко – скляний", – вставляють "ніж у спину" Андрію інші фани Вест Гема в соцмережах

Тим часом на підтримку Ярмоленка виступив неофіційний сайт Вест Гема Hammers.news, написавши: "Ті, хто зловтішається в Twitter з приводу травми Ярмо... Вам просто бракуэ виховання. У нашому футбольному клубі немає місця такій низькій поведінці".

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Відзначимо, що образи на Крала за травму Ярмоленко не має. Instagram Вест Гема опублікував фото Андрія в капцях після гри з чехами в компанії одноклубників – Володимира Цоуфала, Томаша Соучека і Алекса Крала, що грали по той бік барикад. Стоять обнявшись, немов ніхто нікого не бив перед цим по ногах.

Що стосується фанатів Вест Гема, то, вочевидь, вони чекають більшого від Ярмоленка в іграх за клуб з огляду на той факт, що українець отримує близько 7 млн євро на рік брудними.

Однак їхня зловтіха і справді – нижче плінтуса.