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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Нож в спину! Ярмоленко стал объектом черного юмора фанов Вест Хэма

Олег Люлька
9 сентября, 15:52
Капитан нашей сборной досрочно завершил матч с Чехией из-за травмы, которую ему нанес одноклубник по Вест Хэму Алекс Крал. Фаны лондонского клуба принялись зло шутить по этому поводу

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

У Андрея Ярмоленко и так не складывается в Вест Хэме – травмы, недоверие тренереа, как следствие, мизер игрового времени. А тут еще болельщики "молотобойцев" принялись по-хамски троллить вингера.

Поводом стал товарищеский матч Чехия – Украина 1:1, в котором Ярмоленко пришлось заменить на 76-й минуте после повреждения, которое, как это ни парадоксально, нанес Андрею партнер по Вест Хэму – чешский полузащитник Алекс Крал.

Недавно Крал перешел в лондонский клуб из московского Спартака на правах аренды.

  • "Надо же, Крал еще не успел сыграть ни единого матча за наш клуб, но уже сделал нас лучше", – съязвил по этому поводу в Twitter один из фанатов Вест Хэма, дескать, Крал лишил "молотобойцев" слабого звена в лице Ярмоленко
  • "Тоже мне новость! А когда Ярмоленко вообще не травмирован?"
  • "Что и требовалось доказать: Ярмоленко – стеклянный", – вставляют "нож в спину" Андрею другие фаны Вест Хэма в соцсетях

Между тем в поддержку Ярмоленко выступил неофициальный сайт Вест Хэма Hammers.news, написав следующее: "Те, кто злорадствует в Twitter по поводу травмы Ярмо, вы – безвкусны. В нашем футбольном клубе нет места такому низкому поведению".

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Отметим, что обиды на Крала за травму Ярмоленко не испытывает. Instagram Вест Хэма опубликовал фото Андрея в тапочках после игры с чехами в компании одноклубников – Владимира Цоуфала, Томаша Соучека и Алекса Крала, игравших по ту сторону баррикад. Стоят обнявшись, словно никто никого не бил перед этим по ногам.

Что касается фанатов Вест Хэма, то, видимо, они ждут большего от Ярмоленко в играх за клуб, учитывая тот факт, что украинец получает порядка 7 млн евро в год грязными.

Однако их злорадство и вправду – ниже плинтуса.

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