7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 45+1’
Колос 1
Шахтар 2
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
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Олександрія --
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Верес --
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Італія --
Швейцарія --
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Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
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Франція --
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Новий Тайсон: Металіст підписав бразильського вінгера

Павло Василенко
7 листопада, 17:21
Харківський Металіст оголосив про підписання контракту із бразильським вінгером Сан-Паулу Пауліньо Бойя

Пауліньо Бойя / Фото: Getty Images

23-річний вихованець Сан-Паулу останнім часом виступав в оренді за Жувентуде та був стабільним гравцем основного складу.

Раніше ми писали, що неповнолітня дочка Ярославського стала відповідальною за селекцію Металіста в Англії.

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13 листопада у перерві матчу з Прикарпаттям президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський представить бразильського новачка харківській публіці.

Відомий коментатор Віктор Вайко вже порівняв Бойя з Тайсоном, який успішно виступав за Металіст, а згодом і за Шахтар.

"Сьогодні до Харкова прибуде ще один початківець Металіста – Пауліньо Бойя, 23-річний вінгер, який належить Сан-Паулу. Цього сезону він грав на правах оренди в Жувентуді.

Дуже цікавий футболіст. Швидкий, різкий, координований, чудовий дриблінг. Одним словом, Металіст, на мою думку, отримав нового Тайсона", — наводить слова Вацко пресслужба клубу.

У нинішньому сезоні Бойя провів 22 матчі та забив три голи. Transfermarkt оцінює одного гравця в мільйон євро.

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У поточному сезоні Першої ліги "Металіст" посідає перше місце, набравши 44 очки.