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Новый Тайсон: Металлист подписал бразильского вингера

Павел Василенко
7 ноября, 17:21
Харьковский Металлист объявил о подписании контракта с бразильским вингером Сан-Паулу Паулиньо Бойя

Паулиньо Бойя / Фото: Getty Images

23-летний воспитанник Сан-Паулу в последнее время выступал в аренде за Жувентуде и был стабильным игроком основного состава.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя дочь Ярославского стала ответственной за селекцию Металлиста в Англии.

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13 ноября в перерыве матча с Прикарпатье" президент футбольного клуба Металлист Александр Ярославский представит бразильского новичка харьковской публике.

Известный комментатор Виктор Вайко уже сравнил Бойя с Тайсоном, который успешно выступал за Металлист, а затем и за Шахтер.

"Сегодня в Харьков прибудет еще один новичок Металлиста — Паулиньо Бойя, 23-летний вингер, который принадлежит Сан-Паулу. В этом сезоне он играл на правах аренды в Жувентуде.

Очень и очень интересный футболист. Быстрый, резкий, координированный, прекрасный дриблинг. Одним словом, Металлист, я думаю, получил нового Тайсона", — приводит слова Вацко пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Бойя провел 22 матча и забил три гола. Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.

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В текущем сезоне Первой лиги Металлист занимает первое место, набрав 44 очка.