Неповнолітня дочка Ярославського стала відповідальною за селекцію Металіста в Англії

У спортивного директора футбольного клубу Металіст Папа Гуйє з'явився асистент, відповідальний за селекційну роботу в Англії — Катя Ярославська

Олександр Ярославський / Фото: ФК "Металлист"

Сьогодні новина з'явилася на офіційному сайті Металіста. Катя – одна із п'яти дітей президента Металіста Олександра Ярославського. За інформацією, яку вдалося знайти в інтернеті, їй лише 11 років.

Раніше ми писали, що Металіст купив нового форварда у Бразилії.

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У 2018 році Катя Ярославська брала участь у церемонії відкриття київського фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Ліверпулем (3:1).

Нагадаємо, що 37-річний Папа Гуйє став спортивним директором Металіста минулого тижня – майже одразу після оголошення рішення про завершення ігрової кар'єри.

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У поточному сезоні Першої ліги Металіст впевнено посідає перше місце в турнірній таблиці, набравши 41 очко після 16-ти турів.