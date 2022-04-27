Новий король футболу підтримав Україну

Ерлінг Холанд солідарний із народом України / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 квітня, київське Динамо у чудовому стилі обіграло дортмундську Борусію (3:2) у рамках благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо Війну!"

Після матчу головна зірка "джмелів" Ерлінг Голанд опублікував пост на своїй сторінці Twitter. Форвард виклав загальнокомандне фото футболістів Динамо та Боруссії перед стартом поєдинку з плакатом "Stop War".

Реклама

"Більше, ніж гра", – підписав фото Голанд, наголосивши на значенні матчу.

Ще один знімок форвард Боруссії зробив із вихованцем академії Динамо Микитою Семеновим, який, як і тисячі українських дітей, змушений був залишити Україну через військову агресію.

Реклама

Зазначимо, що на "Сигнал Ідуна Парк" зібралося 35 тисяч глядачів. Це дозволило Динамо заробити понад 400 тисяч євро. Кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали від війни проти Росії.

Після матчу президент Динамо Ігор Суркіс запросив Голанда та компанію до столиці України.