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Новый король футбола поддержал Украину

Сергей Шаховец
27 апреля, 21:46
Норвежский форвард Боруссии Эрлинг Холанд принял участие в благотворительном матче с киевским Динамо и высказал свою поддержку украинскому народу

Эрлинг Холанд солидарен с народом Украины / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 апреля, киевское Динамо в отличном стиле обыграло дортмундскую Боруссию (3:2) в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!"

После матча главная звезда "шмелей" Эрлинг Холанд опубликовал пост на своей странице Twitter. Форвард выложил общекомандное фото футболистов Динамо и Боруссии перед стартом поединка с плакатом "Stop War".

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"Больше, чем игра", – подписал фото Холанд, подчеркнув значение матча.

Еще один снимок форвард Боруссии сделал с воспитанником академии Динамо Никитой Семеновым, который, как и тысячи украинских детей, вынужден был покинуть Украину из-за военной агрессии.

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Отметим, что на "Сигнал Идуна Парк" собралось 35 тысяч зрителей. Это позволило Динамо заработать более 400 тысяч евро. Средства пойдут на помощь украинцам, которые пострадали от войны против России.

После матча президент Динамо Игорь Суркис пригласил Холанда и компанию в столицу Украины.