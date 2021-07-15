Новачок Зорі почав вчити російську мову ще в Бразилії

Новачок Зорі Крістіан Фагундес / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Новачок Зорі бразильський нападник Крістіан Фагундес розповів, як збирається подолати мовний бар'єр в Україні. До луганського клубу він перебрався з Греміо Бразил, який виступає в другому бразильському дивізіоні. Раніше ми писали, що для Луческу за російські гроші купують лідера Зорі.

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"Розмовляю я тільки португальською. Трохи розумію англійську. Але ще до приїзду доУкраїни я вже почав вчити деякі основні слова російською мовою. Можу привітатися і попрощатися, запитати, як справи, вибачитися, дізнатися, як звуть людину. Я хочу зосередитися на всіх аспектах адаптації і максимально швидко влитися в тренувальний процес", – цитує Крістіана сайт Зорі.

У 46 матчах за Греміо Бразил у себе на батьківщині 21-річний нападник забив два голи, в середньому проводячи на полі 43 хвилини. З футболістом підписаний контракт строком на три роки, а наприкінці червня Крістіан вже приєднався до Зорі на тренувальному зборі в Туреччині, де двічі забив.