Нова зірка фехтування! Золото чемпіонату Європи здобула українська дебютантка

Влада Харькова - чемпіонка Європи з фехтування / Фото: Колаж: Сьогодні

У турецькій Анталії проходить чемпіонат Європи з фехтування. На континентальній першості вперше виступила 25-річна киянка Влада Харькова.

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Українська шпажистка на шляху до фіналу змусила скласти зброю чинну віце-чемпіонку Європи Марі-Флоранс Кандассамі із Франції. Титуловану спортсменку українка перемогла з рахунком 15:11 у 1/8 фіналу.

За золото Владі довелося битися зі срібною медалісткою Олімпіади-2016 та дворазовою чемпіонкою світу Росселлою Фьямінго з Італії. У напруженому поєдинку сильнішою виявилася наша спортсменка – 15:10.

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Влада Харькова – чемпіонка Європи! Неймовірний успіх української дебютантки.

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Зазначимо, що ця медаль стала дебютною для Влади Харкова на дорослому рівні. Раніше українські шпажистки двічі ставали чемпіонками Європи в індивідуальній першості. Цієї вершини досягали Наталія Конрад у 2004-му та Яна Шемякіна у 2005-му.

Зазначимо, що особистим тренером Харкова є Дмитро Рейзлін, який також є наставником бронзового призера Олімпійських ігор-2020 Ігоря Рейзліна.

Також ми повідомляли, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту українка Марта Федіна здобула срібну медаль.