Нова Каховка – це Україна! Українська рефері на мітингу проти російської окупації

Ірина Петрова бере активну участь у мітингах за Україну / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні
В українських містах, які тимчасово опинилися під окупацією російсько-фашистських військ, тривають акції протесту проти загарбників.
Нова Каховка була окупована у перші дні війни. З того часу тисячі жителів цього міста постійно виходять на мітинги, щоб показати "визволителям", що їм тут не раді.
Жителів Нової Каховки обстріляли на мітингу / Фото: Колаж: Сьогодні
Активну участь у цих акціях бере арбітр УАФ Ірина Петрова, яка працює як на міжнародних жіночих змаганнях, так і на національних чоловічих.
Ірина Петрова / Фото: Facebook
Раніше помічниця арбітра Марина Стрілецька розповіла, як російські окупанти займаються мародерством на українській території.
Марина Стрілецька пережила весь цинізм російських окупантів / Фото: Mirror, Колаж: Сьогодні