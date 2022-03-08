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Нова Каховка – це Україна! Українська рефері на мітингу проти російської окупації

Сергій Шаховець
8 березня, 14:43
Місто Нова Каховка виявилося тимчасово окупованим. Але мешканці щодня нагадують загарбникам, що це українське місто

Ірина Петрова бере активну участь у мітингах за Україну / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

В українських містах, які тимчасово опинилися під окупацією російсько-фашистських військ, тривають акції протесту проти загарбників.

Нова Каховка була окупована у перші дні війни. З того часу тисячі жителів цього міста постійно виходять на мітинги, щоб показати "визволителям", що їм тут не раді.

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Жителів Нової Каховки обстріляли на мітингу / Фото: Колаж: Сьогодні

Активну участь у цих акціях бере арбітр УАФ Ірина Петрова, яка працює як на міжнародних жіночих змаганнях, так і на національних чоловічих.

Ірина Петрова / Фото: Facebook

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Раніше помічниця арбітра Марина Стрілецька розповіла, як російські окупанти займаються мародерством на українській території.

Марина Стрілецька пережила весь цинізм російських окупантів / Фото: Mirror, Колаж: Сьогодні