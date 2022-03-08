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Новая Каховка – это Украина! Украинская рефери на митинге против российской оккупации

Сергей Шаховец
8 марта, 14:43
Город Новая Каховка оказался временно оккупированным. Но жители каждый день напоминают захватчикам, что это украинский город

Ирина Петрова активно участвует в митингах за Украину / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В украинских городах, которые временно оказались под оккупацией российско-фашистских войск, продолжаются акции протеста против захватчиков.

Новая Каховка была оккупирована в первые дни войны. С тех пор тысячи жителей этого города постоянно выходят на митинги, чтобы показать "освободителям", что им здесь не рады.

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Жителей Новой Каховки обстреляли на митинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Активное участие в этих акциях принимает арбитр УАФ Ирина Петрова, работающая как на международных женских соревнованиях, так и на национальных мужских.

Ирина Петрова / Фото: Facebook

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Ранее помощник арбитра Марина Стрелецкая рассказала, как российские оккупанты занимаются мародерством на украинской территории.

Марина Стрелецкая испытала весь цинизм российских оккупантов / Фото: Mirror, Коллаж: Сегодня